W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。前半10分には、ラインぎりぎりで得点を阻まれるシーンが。提示された証拠画像には、米実況席も笑うしかなかった。注目を集めたのは前半10分の場面。ペナルティーエリア内右から上田が放った強烈シュートが、ゴール前で相手に当たって、ゴール方向へ転が