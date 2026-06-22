ニチレイレディス最終日国内女子ツアー・ニチレイレディス最終日が21日、千葉・袖ヶ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で開催された。11位で出た大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）は7バーディー、ボギーなしの65で回り、通算13アンダー。イ・ミニョン（韓国）、吉崎マーナ（加賀電子）とのプレーオフ（PO）に進出したが、惜しくもツアー初優勝を逃した。POは2ホール目からミニョンとの一騎打ち。ツアー史上最多タイ7ホ