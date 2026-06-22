高額で低性能…絶望的な武器開発「５類型撤廃はなぜ必要？ちゃんと説明してほしい」「日本の武器が戦場で使われるのを見たくない」「国内の防衛産業を守るための現実的な決断」……。政府が「防衛装備移転三原則」の改定を閣議決定し、殺傷能力を持つ武器や兵器の輸出を解禁した４月21日、SNSでは関連ワードがトレンド入りし、賛否両論が激しく飛び交っていた。日本はこれまで、輸出できる防衛装備品の国産完成品を救難や輸送な