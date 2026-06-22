元ABCテレビ（朝日放送）でフリーの増田紗織アナウンサーが21日までに、自身のSNSを更新。現在の居住や生活ぶりを報告した。 【写真】増田紗織アナウンサーのインスタグラム＠saorimasuda_officialより Xで「29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と再び子供部屋暮らしになったことを明かした。「一人暮らし中も自炊していましたが、もっとお料理を極めるた