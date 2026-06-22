アップル社がメモリチップ価格の高騰を受け、製品を値上げする見込みだ。ティム・クックCEOは、「価格上昇は避けられない」と明かした。 【写真】ミス東大タレント 滞在先スイスでの物価高＆円安に嘆き ウォール・ストリート・ジャーナルに対し、クック氏は「大幅な値上げの影響を最小限に抑えるべく最善を尽くし、その高騰の影響が顧客に影響が及ばないように努力してきたが、状況はもはや持続不可能にな