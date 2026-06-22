柴咲コウ、藤野良太氏（C）AbemaTV,Inc. 柴咲コウとプロデューサーの藤野良太氏がこのほど、韓国釜山で行われた、アジア最大級ストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」の授賞式とレッドカーペットに出席した。柴咲が主演を務めるABEMA（アベマ）オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が作品賞および主演女優賞にノミネートされたことを受けて渡韓した。柴咲は授賞式に参加し「とても幸せな時間でした！