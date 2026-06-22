望月理恵&皆藤愛子 望月理恵と皆藤愛子が21日、都内で『セント・フォース Official Book 2026-2027』発売記念イベントの取材会に出席した。４月に先行配信されたオフィシャルブックの特別イベントで、セント・フォース所属の豪華キャスター陣が６日間限定で日替わりのトークを繰り広げる。さらに、ベストショットが展示された常設展やクリアファイル、アクリルスタンドなどのグッズを販売される。セント・フォ