グループリーグ第2節でチュニジアを4-0と圧倒FIFA北中米ワールドカップ（W杯）に出場している日本代表は、現地時間6月20日に行われたグループF第2節でチュニジアに4-0で勝利し、決勝トーナメント進出に大きく近づいた。日本代表史上初、さらにアジア勢としても初のW杯1試合4得点を挙げた国となったが、その強さに世界中で驚きの声が噴出。英紙「ガーディアン」も、多くの主力を欠いたなかで戦う日本に驚くとともに、アジア史上最