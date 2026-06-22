決勝トーナメント1回戦でブラジルとの対戦の可能性が浮上サッカー日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節のチュニジア代表戦で4-0の快勝を収めた。これにより、決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する可能性が浮上しているなか 、ブラジルメディア「ge」は「日本が話題の的となっている」と現地の反応を伝えている。日本は前半4分にMF鎌田大地のゴールで先制す