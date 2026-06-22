「Gerrymandle」は画面上の六角形タイルをクリックして選挙区を自分で区切り、青チームを勝たせるパズルです。出題は1日1回で、ブラウザ上から無料でサクッとプレイできます。Gerrymandlehttps://gerrymandle.cc/Gerrymandleにアクセスするとポップアップが表示されるので、「Play」をクリック。ゲーム画面はこんな感じ。「VOTERS」は有権者数、「DISTRICTS」は選挙区による投票数。最終的にDISTRICTSで青色が過半数を超えればゲー