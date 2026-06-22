「ドジャース１−１２オリオールズ」（２１日、ロサンゼルス）ドジャースは投手陣が崩壊して敗れた。先発のシーハンは初回に打者８人に４安打を浴びて２失点。二回以降も立ち直る気配がなく、二回はウォードにソロ、三回もカウザーにソロを浴びた。四回も２四球でピンチを拡大して降板。４回途中６失点の大乱調だった。五、六回は無失点だったが、１−６の七回にヘルナンデスが崩れた。１死から連打を浴びて１点を追加され