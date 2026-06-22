MVのメインコンセプトは”シットコム+ミュージカル”7人組グループ・Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」（きゅーきゅーきゅーと）が、きょう22日より配信スタート。あわせて、本楽曲MVが午後9時にHey! Say! JUMP公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されるほか、30日にLINE MUSICでスペシャル生配信されることが発表された。【写真】しっとり大人の表情…！ブルー一色の中でこちらを見つめるHey! Say! JUMP本楽曲は、テレ