栄養豊富で食卓に欠かせないマイワシが、日本海側で記録的な豊漁になっている一方で、太平洋側では不漁になっている。海で何が起きているのだろうか。（鳥取支局安恒勇気、社会部松田俊輔）平年の１・７倍全国有数の水揚げ量を誇る境漁港（鳥取県境港市）。境港市では港での水揚げが１０００トンを超えると、「祝大漁」と書かれた大漁旗が市役所に掲揚される。今年の掲揚は５月２５日までに計４２回。昨年の２８回をすで