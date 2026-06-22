6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、番組MCの若槻千夏が、結婚前の夫にプレゼントを渡そうとして断られたほろ苦いエピソードを明かした。【映像】若槻、結婚前のすれ違い秘話同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音で