「ドジャース１−１２オリオールズ」（２１日、ロサンゼルス）七回にドジャースの大谷翔平投手に代打・エドマンが送られ、本拠地スタンドはどよめいた。初回の第１打席は四球を選んで先制のホームを踏んだ。二回の第２打席は中前打。五回の第３打席は一ゴロだった。途中交代は１１日・パイレーツ戦以来、今季４度目。この日は７回を終えて１−１０と大量リードを許しており、疲労を軽減させる狙いがあると見られる。チームは