【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフの全米オープン選手権最終日は21日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGCで行われ、ウィンダム・クラーク（米国）が3年ぶり2度目の優勝を果たした。久常涼は43位、松山英樹は65位。