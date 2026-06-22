ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏が、今年30歳を迎える大きな節目に、1st写真集『ぺろり』（SDP）を10月8日に発売することが決定した。【写真】「とても30歳に見えない綺麗さ」ついに30歳を迎えたあーりんデビューから長年にわたり応援してきてくれたモノノフ（ももクロファン）をはじめ、全宇宙のプニノフへ向けて“あーりん”が贈る、30歳アニバーサリーを記念した本作。明るく元気で天真爛漫なイメージが