思いたったが吉日的な思考のあなたですが、今週は慎重な行動が開運アクション。仕事も自己主張は控え、周囲と波風を立たせないスタンスでこなして。また金運は安物買いの銭失いに注意。キャリアアップに繋がる投資は○。恋愛は一見何気ない出会いに運命が潜んでいそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら