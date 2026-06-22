メンタルは安定しているものの運気的にはプチ波乱な週。健康は喉のトラブルに気をつけて。アート鑑賞など芸術に触れることが開運策に。仕事は金融系の職種の人はチャンスが潜んでいます。新たなスキル取得も○。恋愛は意外なタイプから好かれそう。蟹座なら進展する暗示が。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら