ラッキーサプライズに恵まれる週。昔助けた人物から予期せぬ恩返しを受けるかも。金運はくじ運強し！閃いたナンバーを活用してみては？仕事は拡大が開運に。視野を広く持ち動かないとライバルに差をつけられそう。恋愛は血液型や星座など共通項が多い人が運命パーソンに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら