身辺が騒がしい週。周囲の雑音に気持ちが乱されないよう気をつけて。仕事はやりがいあることに打ち込める反面ミスもしがち。自分の領域をしっかりこなしましょう。金運はケチると財運が下がりそう。白いお財布が財運アップに。恋愛はお互い一目惚れの出会いの暗示が。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら