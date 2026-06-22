仕事運が最強。得意分野が認められ大きく飛躍できそう。また過去に頓挫した案件にチャレンジすることも開運アクション。金運は気がついたら浪費していそう。常にお財布の紐は絶対緩めないこと。恋愛は職場や仕事絡みのシーンに出会いがあります。双子座も運命パーソンに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら