社交運が活発な週。また推し活など好きな場所から素敵な仲間が現れる暗示も。仕事は利害関係のない人がチャンスを運んでくれそう。また同僚など横の繋がりを大切にしておくと○。金運は財テクにツキあり。恋愛は趣味のサークルやイベントなどに出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら