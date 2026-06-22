フラットなマインドで過ごせる週。仕事も目指していた方向へとゆっくりだけど進んでいきます。対人面も○。楽しいお誘いが増えそう。また才能あるユニークなタイプと意気投合する暗示も。金運は強欲になると全て失うかも。気をつけて。恋愛はクールなスタンスがモテキーに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら