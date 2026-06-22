曇りから晴れ間模様の運気に。周囲に気を使っていた人は、自分らしく堂々と振舞いましょう。仕事は才能を発掘してくれる人物が出現する暗示が。得意なことは尻込みせず積極的にアピールして。金運は自分へのご褒美買いにツキあり。恋愛は案外近くに運命の相手が潜んでいるかも。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら