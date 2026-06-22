カーボベルデ代表が、現地時間21日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループH第2節のウルグアイ代表戦で、記念すべきFIFAワールドカップ初ゴールを記録した。今大会がFIFAワールドカップ初出場となるカーボベルデ代表は、現地時間15日、グループH第1節でスペイン代表とのゲームに臨んだ。EURO2024を制した欧州王者にボールを握られる時間が長く、最終的には27本ものシュートを打たれたものの、GKヴォズィーニャ（シャヴェス