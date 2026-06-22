TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が22日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。不動産購入に関するルールづくりについて言及した。安住アナは、大阪と東京のタワーマンションの最上階を買った人の6割が現金一括で購入していたという調査結果を伝えた日本経済新聞の記事を紹介。そして、「ローンではなくてマンションを現金で買うということは、やっぱりお金持ちが増えたという