◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）オリオールズ打線が火を噴き、ドジャースが今季２度目の２桁失点を喫した。先発マウンドに上がった右腕Ｅ・シーハンが、４回途中６失点でＫＯ。７回に４番手のＪ・ヘルナンデスが２連続二塁打とアロンソの１８号３ランで４点を失い、１―１０と突き放された。ドジャースの２桁失点は７日のエンゼルス戦（５●１３）以