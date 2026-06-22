◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン最終日（２１日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）１７位で出た初出場の久常涼（２３）＝ＳＢＳホールディングス＝は１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７５で回り、通算８オーバーの４３位だった。１４年連続出場の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１バーディー、４ボギーの７３で回り、１４オーバーで６５位のまま大会を終