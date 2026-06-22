◇W杯北中米大会1次リーグH組カボベルデ―ウルグアイ（2026年6月21日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と対戦。前半21分にカボベルデが先制に成功したが、同44分に追いつかれた。カボベルデはペナルティーエリア手前でFKを獲得すると、キッカーのMFケビン・ピナがウルグアイの2枚の壁の間を抜くミ