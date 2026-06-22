部下が「Aさんのやり方がおかしい」と愚痴をこぼしてきた。とりあえず聞いてあげた――その「とりあえず」が、チームの空気を少しずつ悪くしている可能性がある。強いチームをつくる上司の「陰口への向き合い方」は、まったく違う。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しご