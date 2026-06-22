FIFAワールドカップ2026で大躍進を狙っている日本代表。初戦のオランダ代表戦は首尾よく2−2に追いつき、勝ち点1を手にしたが、第2戦のチュニジア代表戦は“鬼門”と位置づけられていた。同日にオランダが一足先にスウェーデンを5−1で下し、勝ち点を4に伸ばして首位に立ったこともあり、この一戦は絶対に落とせなかった。オランダ戦で左ひざを負傷した久保建英のシャドー以外は、初戦とほぼ同じスタメンで行くのではないかと