ドジャース―オリオールズ戦で始球式を務める国枝慎吾さん＝ロサンゼルス（共同）車いすテニス男子の元トップ選手、国枝慎吾さんが21日、ロサンゼルスで行われたドジャース―オリオールズの始球式に登場し、車いすに乗ったまま、マウンドの手前から力強くノーバウンドで捕手役まで投げた。マリナーズなどで活躍したイチローさんから、2023年に対談した際にもらったというグラブを手に本番に臨んだ。「日本選手の活躍は元気を与