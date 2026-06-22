「夫に先立たれて生活が苦しくなった……」ということをよく聞きます。老後生活で夫と二人暮らしのときには、年金でゆとりある生活とはいかないまでも、生活できてきたのに、夫が他界した後に年金は少なくなるのでしょうか。日本では女性のほうが平均寿命は長いので、よくあるケースで考えてみます。 遺族年金制度は 公的な遺族年金制度は、遺族基礎年金と遺族厚生年金から成り立っている制度です。 遺族基礎年金