給料が月25万円あるのに、手取りになると20万円程度しか残らないと、「引かれすぎでは」と感じる人は多いでしょう。給与明細を見ると、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など、さまざまな項目が差し引かれています。 結論からいうと、額面25万円で手取り20万円前後になるのは、かなり一般的な範囲です。ただし、扶養家族の有無、住んでいる地域、賞与の有無、住民税の開始時期などで手取りは変わりま