女優チョン・ジョンソが、のんびりとした外出を楽しんだ。去る6月20日、チョン・ジョンソは自身のインスタグラムを更新。【写真】大谷も見たチョン・ジョンソの伝説の始球式キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、チョン・ジョンソが気楽な姿で外出を楽しむ様子を捉えたものである。自然な笑顔で歩く彼女が印象的だ。写真のなかのチョン・ジョンソは、黒いインナーの上に薄い白色の長袖トップス