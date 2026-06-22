理想の呼吸に導いたり、体幹を強化できたりと、目標に近づくためのサポートをしてくれるおすすめのアプリをリサーチ。体幹編操作が簡単で、長く続けられそう（ライターS）筋トレ・タイマー筋トレをアシストするタイマーアプリあらかじめ設定したトレーニング時間、休憩時間、回数、セット数をタイマーでカウントしてくれる。履歴も残るので、繰り返しトレーニングを行う時にも便利。ストレッチ時の相棒にも。呼吸編呼吸のスコアが