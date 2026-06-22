アンテプリマから、世界中で愛される「ドラえもん」との初コラボレーション『DORAEMON COLLECTION』が登場します。2026年7月1日（水）より、ANTEPRIMAオンラインストアと全国のANTEPRIMA/WIREBAGショップで発売。ブランドを象徴するワイヤーバッグに、ドラえもんやドラミ、ひみつ道具の魅力を落とし込んだ特別なコレクションです。遊び心と上品さを兼ね備えた、大人のためのドラえもんアイテムをご紹介します♡