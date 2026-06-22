スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が21日（日本時間22日）、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）が、来月フィラデルフィアで開催されるホームランダービーに出場しない意向を明らかにしたと報じた。アルバレスはこの日のガーディアンズ戦でア・リーグ単独トップとなる25号ソロ本塁打を放ち、チームの2―1の勝利に貢献。試合後にホームランダービーへの参加について問われると「興味はあるが、今年ではない」と