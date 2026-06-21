女優の福本莉子が、22日より全国で放映開始される、キリンビール『淡麗グリーンラベル』新テレビCM『GREEN JUKEBOX 光篇』に出演し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴と初共演を果たした。 6月28日放送スタートのNHKプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で 〜安曇野診療記〜』や、10月2日公開予定の映画『時給三〇〇円の死神』など、主演作が続く福本さんが、『淡麗グリーンラベル』の新テレログインして続きを読むThe post 福本莉子、『淡