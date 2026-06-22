赤ちゃんが寝ている新生児用ベッドを覗き込み、顔をピタッとくっつけてお鼻が潰れてしまっている女の子の写真がInstagramなどのSNSに投稿され、話題を呼んでいる。TAKUMIさん（＠moripiiya）が「こりゃ絶対いいお姉ちゃんになるわ」という言葉とともに投稿したこの写真には、4.1万件のいいねが集まった。ユーモアと愛情あふれる一枚について、投稿主のTAKUMIさんに話を聞いた。【写真】二人を阻む新生児用ベッドから解き放たれ…