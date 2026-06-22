米人気俳優のアン・ハサウェイ（43）さんが自身のインスタグラムを更新。第3子を妊娠したことを公表し、話題となっています。【写真】ふっくらとしたお腹を披露するアン・ハサウェイさんアン・ハサウェイさんは、白いドレス姿で動画に登場。はじめは両腕でお腹を包むようにしていましたが、動画の途中で両腕を下ろし、満面の笑みでふっくらとしたお腹を披露しました。投稿文には「x Baby, I’m yours x」とつづりました。投稿に対