サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦で日本がチュニジアに4-0で快勝したことについて、中国のスポーツメディア・咪咕体育は「日本がアジア勢のW杯史上最大点差で勝利した」と伝えた。21日に行われた試合は、日本が前半4分に左サイドの中村敬斗の折り返しを鎌田大地が押し込んで先制に成功。同31分には上田綺世が強烈なミドルシュートをたたき込み追加点を挙げた。後半24分には、上田のパスに抜け