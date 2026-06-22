長年のクルマ作りで培ったノウハウを投入2年に一度開催されるクルマの祭典「ジャパンモビリティショー」では、毎回、自動車メーカー各社から様々な新型車両、コンセプトモデルが出展されます。2023年に開催された同イベントでは、最新SUVや華やかなスポーツカーとともに、一台の「小さなクルマ」に注目が集まりました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「ミニ軽トラ」です！（27枚）その正体は、軽自動車を得意とす