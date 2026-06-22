俳優「寺島進」“新車800万円以上”の愛車がスゴい！シブさと圧倒的な存在感を放つ演技で、これまで数多くの作品を彩ってきた俳優の寺島進さん。そんな寺島さんが過去に自身のSNSで愛車を公開し、大きな注目を集めました。2025年6月10日、寺島さんはX（旧Twitter）に「地元仲間のしんちゃんと俺の愛車の愛人くんとツーショット」という言葉を添えて写真を投稿。そこには、地元の友人と並んで、寺島さんが「愛人くん」と呼んで