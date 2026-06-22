2024年からDeNAでプレーしたケイは今季からホワイトソックスに所属昨季までDeNAでプレーしたホワイトソックのアンソニー・ケイ投手が、メジャーの舞台で奮闘している。大学時代を過ごしたコネチカット州の地元紙「ハートフォード・クーラント」が、「日本へ渡り、そして戻ってきた。元コネチカット大のスターがMLBの劇的な立て直しに貢献している」との見出しで、現在に繋がる日本時代の経験を伝えている。2024年に41勝121敗だ