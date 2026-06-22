オリオールズとのカード最終戦【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場。3打席に立ち、7回に代打を送られて交代した。この日は2打数1安打1四球だった。父の日仕様の水色バットで臨んだ第1打席は、相手先発ヤングと対戦して四球。その後二塁まで進み、マンシーの適時打で生還した。2回2死一塁の第2打