「パーソル パ・リーグTV」公式Xが「珍しい姿」として映像公開■ソフトバンク 8ー0 日本ハム（21日・エスコンフィールド）日本ハムは21日、エスコンフィールドで行われたソフトバンク戦に0-8で敗れた。カード負け越しで貯金は6に減ったが、試合で注目されたことが……。「パーソル パ・リーグTV」公式X（旧ツイッター）が「珍しい姿」として映像を公開した。それはいつも通り、一塁ベンチに座っていた新庄剛志監督の姿。マスク