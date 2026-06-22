現地６月21日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｇ組）第２節で、最新のFIFAランキングで暫定10位のベルギー代表が同22位のイラン代表と対戦した。ベルギーは立ち上がりから果敢に攻撃を仕掛けるも、ゴールが遠い。67分にはネイサン・ノイがレッドカードを受けて数的不利になったものの、ゲームを支配して攻め続けたが、最後まで得点は奪えず。０−０で引き分けた。６日前のエジプト戦（１−１）でも引き