カーボベルデ代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＨ第２節で、ウルグアイ代表と対戦している。Ｗ杯初出場国は、南米の伝統国を相手に先制する。 21分、ゴールに向かってほぼ正面、やや距離のある位置でのFK。キッカーのケビン・レニーニが右足を振り抜く。目の前の壁が割れてできたコースを射抜き、ゴール右に流し込んだ。カーボベルデにとっては、嬉しいＷ杯初得点だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【